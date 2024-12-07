Вымогал 700 тыс., чтобы не публиковать ролик: блогера задержали в Алматы (видео)

Факт вымогательства расследуют в Алматы - полицейские задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в этом преступлении, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Стражами порядка задержан 37-летний мужчина, позиционирующий себя блогером.

"Он, угрожая потерпевшему выложить в социальную сеть видео, вымогал у него 700 тысяч тенге. Минувшим вечером сотрудниками Управлений по борьбе с организованной преступностью, а также собственной безопасности в ходе спецоперации при получении денежных средств подозреваемый был задержан", - сообщили в ведомстве.

Рядом с ним в автомашине находились два, так называемых, его помощника, которые, как установлено тоже принимали участие в преступлении, добавили в ДП.

Их действиям следствием будет дана правовая оценка - сам блогер водворен в изолятор временного содержания.

Согласно статье 194 УК РК, вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.