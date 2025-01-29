Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Кокаин морским путем в Стамбул": в аэропорту Алматы задержали гражданина Турции

Опубликовано:

Задержание гражданина Турции в аэропорту Алматы
Задержанный. Фото: Polisia.kz

В аэропорту Алматы задержали мужчину, которого разыскивали правоохранительные органы Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Его подозревают в организации наркопоставок в Стамбул.

По данным информационного медиапортала МВД Polisia.kz, по запросу национального центрального бюро Интерпола в международном аэропорту Алматы полицейские задержали 33-летнего гражданина Сербии и Турции.

"Мужчина разыскивался правоохранительными органами Турецкой Республики. Как установлено, в 2021 году подозреваемый вместе с другими лицами организовал международную поставку наркотического вещества кокаин морским путем в Стамбул", - сообщили в полиции.

В декабре прошлого года иностранца, находящегося в международном розыске за убийство, задержали в одном из ТРЦ Астаны. Кроме того, находившегося в международном розыске гражданина Азербайджана задержали в аэропорту Астаны - он пытался улететь в Душанбе.

В октябре 2024 года в Талдыкоргане был задержан иностранец, с конца прошлого года находившийся в межгосударственном розыске. Его экстрадировали в Узбекистан.

Мы также писали, что полиция Казахстана в аэропорту Алматы задержала гражданина Монголии, находящегося в международном розыске.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216118-kokain-morskim-putem-v-stambul-v-aeroportu-almaty-zaderzhali-grazhdanina-turcii/