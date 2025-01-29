"Кокаин морским путем в Стамбул": в аэропорту Алматы задержали гражданина Турции
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В аэропорту Алматы задержали мужчину, которого разыскивали правоохранительные органы Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Его подозревают в организации наркопоставок в Стамбул.
По данным информационного медиапортала МВД Polisia.kz, по запросу национального центрального бюро Интерпола в международном аэропорту Алматы полицейские задержали 33-летнего гражданина Сербии и Турции.
"Мужчина разыскивался правоохранительными органами Турецкой Республики. Как установлено, в 2021 году подозреваемый вместе с другими лицами организовал международную поставку наркотического вещества кокаин морским путем в Стамбул", - сообщили в полиции.
В декабре прошлого года иностранца, находящегося в международном розыске за убийство, задержали в одном из ТРЦ Астаны. Кроме того, находившегося в международном розыске гражданина Азербайджана задержали в аэропорту Астаны - он пытался улететь в Душанбе.
В октябре 2024 года в Талдыкоргане был задержан иностранец, с конца прошлого года находившийся в межгосударственном розыске. Его экстрадировали в Узбекистан.
Мы также писали, что полиция Казахстана в аэропорту Алматы задержала гражданина Монголии, находящегося в международном розыске.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216118-kokain-morskim-putem-v-stambul-v-aeroportu-almaty-zaderzhali-grazhdanina-turcii/