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Пытался вылететь в Душанбе: разыскиваемого иностранца задержали в аэропорту Астаны

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Задержаний подозреваемый
Задержанный. Фото: polisia.kz

Находившегося в международном розыске гражданина Азербайджана задержали в аэропорту Астаны - он пытался улететь в Душанбе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

В Международном аэропорту Астаны по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Азербайджана казахстанские полицейские задержали гражданина этой страны, который находился в международном розыске за совершение мошенничества.

Сообщается, что подозреваемый в 2022 году под предлогом содействия в приобретении квартир в социальных домах в Баку завладел деньгами местных жителей в крупном размере.

В момент задержания он намеривался вылететь в Душанбе.

В настоящее время водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны.

Напомним, в начале этого месяца полиция Казахстана в аэропорту Алматы задержала гражданина Монголии, находящегося в международном розыске - его задержали по запросу Интерпола.

Также сообщалось, что сотрудники криминальной полиции Казахстана задержали сразу нескольких преступников, совершивших различные преступления в соседних государствах - в Узбекистане, Турции и России.

Как отметили в МВД с начала года на территории Казахстана по запросам других государств задержано 642 уголовных преступника.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2180954-pytalsya-vyletet-v-dushanbe-razyskivaemogo-inostranca-zaderzhali-v-aeroportu-astany/

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