Пытался вылететь в Душанбе: разыскиваемого иностранца задержали в аэропорту Астаны

Находившегося в международном розыске гражданина Азербайджана задержали в аэропорту Астаны - он пытался улететь в Душанбе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

В Международном аэропорту Астаны по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Азербайджана казахстанские полицейские задержали гражданина этой страны, который находился в международном розыске за совершение мошенничества.

Сообщается, что подозреваемый в 2022 году под предлогом содействия в приобретении квартир в социальных домах в Баку завладел деньгами местных жителей в крупном размере.

В момент задержания он намеривался вылететь в Душанбе.

В настоящее время водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны.

Напомним, в начале этого месяца полиция Казахстана в аэропорту Алматы задержала гражданина Монголии, находящегося в международном розыске - его задержали по запросу Интерпола.

Также сообщалось, что сотрудники криминальной полиции Казахстана задержали сразу нескольких преступников, совершивших различные преступления в соседних государствах - в Узбекистане, Турции и России.

Как отметили в МВД с начала года на территории Казахстана по запросам других государств задержано 642 уголовных преступника.