"Учли сигналы горожан": клубы и бары в центре Алматы не прошли "проверку" полицейских (видео)

В Алматы стражи порядка провели проверку развлекательных заведений в центре города, где были изъяты кальяны и табачные изделия, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Кальяны изъяты полицией в центральной части Алматы, сообщает медиапортал МВД.

"Специальная операция полицейских прошла в Бостандыкском районе мегаполиса, где в течение ночи было проверено более 20 развлекательных заведений. В минувшие выходные инспекции охватили бары, кафе и клубы с целью выявления фактов употребления кальяна.

В результате рейдов 54 физических лица и 25 юридических лиц привлечены к ответственности за нарушение запрета на употребление табачных изделий. Это касается не только кальяна, но и изделий с нагреваемым табаком, а также табачных смесей, систем для нагрева табака и жидкостей для электронных систем потребления", - отмечается в сообщении.

В ходе операции изъято более 30 кальянных аппаратов.

По данным ведомства, при разработке плана рейдовых мероприятий правоохранительные органы учли сигналы горожан и провели анализ правонарушений на указанных территориях.

В полиции подчеркнули, что такие рейды будут проводиться на постоянной основе, особенно в выходные и праздничные дни, чтобы обеспечить соблюдение законодательства и защитить здоровье граждан.

Ранее мы писали, что в Павлодарской области полиция борется с нарушениями запрета на курение кальяна в общественных местах, организуя рейды в развлекательных заведениях.

Также жителей Павлодарской области за курение кальяна в увеселительных заведениях и местах отдыха оштрафовали на общую сумму более 1,6 млн тенге. Был изъят 21 кальян и приспособления к ним.

А в Актобе полицейские провели рейд по выявлению нарушений запрета на курение кальяна в общественных местах, зафиксировав более десяти случаев нарушений за один день.

Также мы писали, что в Таразе полицейские проводят рейдовые мероприятия по кальянным, кафе и барам. Тогда только за два дня к административной ответственности привлекли 27 человек.

Добавим, что по ч.1 ст. 441 КоАП РК потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет, за исключением случая, предусмотренного ч.1-2 ст.441 КоАП РК, влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге).