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Нарушителей в развлекательных заведениях Павлодарской области сняли на видео

Опубликовано:

Рейд против курения кальянов
Рейд в Павлодарской области. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

Жителей Павлодарской области за курение кальяна в увеселительных заведениях и местах отдыха оштрафовали на сумму более 1,6 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в регионе полицейские проводят рейды по пресечению нарушений запрета на курение кальяна в общественных местах. Сотрудниками были проверены места отдыха и развлекательные заведения.

В результате в текущем году полицейские привлекли к ответственности 41 нарушителя, в том числе были наказаны владельцы и администраторы заведений, а также посетители, курившие кальян. Общая сумма штрафов составила более 1,6 млн тенге. Был изъят 21 кальян и приспособления к ним.

"К примеру, в Экибастузе в заведении на улице Беркимбаева молодой человек предоставил кальян посетителям для курения. Он привлечен к административной ответственности, наложен штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге)", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Отмечается, что наказали и посетителя, употребившего кальян. Ему предстоит оплатить штраф на сумму более 55 тыс. тенге.

В увеселительном заведении на улице Астана в Павлодаре привлекли к ответственности администратора заведения за предоставление кальянов и посетителя за курение. На нарушителей наложены штрафы.

"В увеселительном заведении на улице Дуйсембаева в Экибастузе привлечен к ответственности владелец заведения за предоставление потребления кальянов и семь посетителей за курение кальяна. На нарушителей наложены штрафы", - отметили в ведомстве.

Рейды, направленные на выявление нарушений, связанных с запретом курения кальяна, продолжаются.

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Напомним, подобные рейды уже проходили в Павлодарской области. Тогда сотрудники полиции пресекли 15 фактов употребления кальяна в увеселительных заведениях региона. К административной ответственности привлекли восемь администраторов заведений.

Отметим, что по ч.1 ст.441 КоАП РК потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет, влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2193249-narushiteley-v-razvlekatelnyh-zavedeniyah-pavlodarskoy-oblasti-snyali-na-video/

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