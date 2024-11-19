Актюбинцев оштрафовали на 600 тысяч тенге за курение кальяна (видео)

В Актобе полицейские провели рейд по выявлению нарушений запрета на курение кальяна в общественных местах, зафиксировав более десяти случаев нарушений за один день, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ходе рейдовых мероприятий были проверены популярные места отдыха и развлекательные заведения в Актобе. В результате полицейские зафиксировали более десяти случаев курения кальяна.

Четыре администратора и семь посетителей, куривших кальян, привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила более 600 тысяч тенге.

В полиции отметили, что рейды, направленные на выявление нарушений, связанных с запретом курения кальяна, будут продолжаться.

"Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать закон и воздерживаться от использования запрещенных и вредных для здоровья предметов", - отметили в ведомстве.

Напомним, аналогичный рейд недавно прошел в Павлодарской области. В ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции пресекли 15 фактов употребления кальяна в увеселительных заведениях. Общая сумма штрафов составила более 1 млн тенге.

Ранее председатель сената отметил, что в стране ввели запрет на кальяны, однако его не соблюдают. По словам Маулена Ашимбаева, не секрет, что во многих кафе и ресторанах посетители свободно могут курить кальян. В связи с чем "возникает вопрос к МВД, правительству и местным исполнительным органам".