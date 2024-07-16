Силовики нагрянули в заведения Тараза и забрали чеки у посетителей (видео)
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В Таразе полицейские проводят рейдовые мероприятия по кальянным, кафе и барам. За два дня к административной ответственности привлекли 27 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
По данным информационного медиапортала ведомства, нарушения выявлены в 11 заведениях города. Административные протоколы составляются как в отношении владельцев заведений, так и их гостей.
"У посетителей изъяли выставленные счета на оплату, где вместе с едой и напитками фигурировали кальяны. Наложенные полицейскими штрафы за кальяны не пугают владельцев увеселительных заведений, после таких рейдов они пропадают на некоторое время, а потом снова появляются!, - рассказали в МВД.
Также, по данным ведомства, с 20 июня сотрудники ДП Жамбылской области возбудили три уголовных дела за продажу вейпов.
"Кальяны и вейпы очень популярны, к сожалению, не только среди взрослых, но и у молодежи. Поэтому увеселительные заведения не могут отказаться от запрещенных веществ и работают нелегально. Они думают только о хорошем заработке, но на кону здоровье наших жителей. В этом вопросе обе стороны должны понимать свою ответственность", - сказал начальник ДП Жамбылской области Арманбек Баймурзин.
В департаменте обещают продолжить усиленную работу в этом направлении.
Ранее председатель сената Маулен Ашимбаев в ходе обсуждения темы запрета энергетиков до 21 года отметил, что в стране хоть и ввели запрет на кальяны, однако его не соблюдают.
Напомним, в 2020 году был введен в действие Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения, и одной из норм устанавливались ограничения на курение кальяна. В тексте документа отмечалось, что его нельзя курить в заведениях (в кафе, на летних террасах), в общественных местах и просто на улице.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134869-siloviki-nagryanuli-v-zavedeniya-taraza-i-zabrali-cheki-u-posetiteley-video/