Силовики нагрянули в заведения Тараза и забрали чеки у посетителей (видео)

В Таразе полицейские проводят рейдовые мероприятия по кальянным, кафе и барам. За два дня к административной ответственности привлекли 27 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного медиапортала ведомства, нарушения выявлены в 11 заведениях города. Административные протоколы составляются как в отношении владельцев заведений, так и их гостей.

"У посетителей изъяли выставленные счета на оплату, где вместе с едой и напитками фигурировали кальяны. Наложенные полицейскими штрафы за кальяны не пугают владельцев увеселительных заведений, после таких рейдов они пропадают на некоторое время, а потом снова появляются!, - рассказали в МВД.

Также, по данным ведомства, с 20 июня сотрудники ДП Жамбылской области возбудили три уголовных дела за продажу вейпов.

"Кальяны и вейпы очень популярны, к сожалению, не только среди взрослых, но и у молодежи. Поэтому увеселительные заведения не могут отказаться от запрещенных веществ и работают нелегально. Они думают только о хорошем заработке, но на кону здоровье наших жителей. В этом вопросе обе стороны должны понимать свою ответственность", - сказал начальник ДП Жамбылской области Арманбек Баймурзин.

В департаменте обещают продолжить усиленную работу в этом направлении.

Ранее председатель сената Маулен Ашимбаев в ходе обсуждения темы запрета энергетиков до 21 года отметил, что в стране хоть и ввели запрет на кальяны, однако его не соблюдают.

Напомним, в 2020 году был введен в действие Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения, и одной из норм устанавливались ограничения на курение кальяна. В тексте документа отмечалось, что его нельзя курить в заведениях (в кафе, на летних террасах), в общественных местах и просто на улице.