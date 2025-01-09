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Рейды прошли в местах отдыха павлодарцев

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Рейд против курения кальянов
Рейд. Фото: ДП Павлодарской области

В Павлодарской области полиция борется с нарушениями запрета на курение кальяна в общественных местах, организуя рейды в развлекательных заведениях, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала года в регионе сотрудники полиции проверяют места отдыха и развлекательные заведения. К ответственности привлечены администраторы и посетители, употреблявшие кальян. Кальяны и сопутствующее оборудование изъяты.

Например, в заведениях на улицах Лермонтова, Ломова, Абая, Торайгырова, Академика Сатпаева и проспекте Назарбаева в Павлодаре посетители употребляли кальян. Каждого нарушителя оштрафовали на 15 МРП.

Посетителей заведения наказали за кальян
Рейд. Фото: ДП Павлодарской области

Также к ответственности привлекли и администраторов заведений за предоставление кальянов, на каждого наложен штраф в размере 25 МРП.

"Рейды, направленные на выявление нарушений курение кальяна, продолжаются", - подчеркнули в ДП Павлодарской области.

Напомним, что по ч.1 ст.441 КоАП РК потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет, за исключением случая, предусмотренного ч.1-2 ст.441 КоАП РК, влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге).

Ранее стало известно, что жителей Павлодарской области за курение кальяна в увеселительных заведениях и местах отдыха оштрафовали на общую сумму более 1,6 млн тенге. Был изъят 21 кальян и приспособления к ним.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2209766-reydy-proshli-v-mestah-otdyha-pavlodarcev/

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