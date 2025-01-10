"Рекордное количество наркотиков": спецоперацию провели в Алматинской области

Крупнейшую операцию по ликвидации нарколабораторий провели в Алматинской области - изъято рекордное количество наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается в Telegram-канале МВД, в Алматинской области в результате спецоперации ликвидированы две нарколаборатории и изъято рекордное количество наркотиков и прекурсоров.

"В селе КазЦИК Илийского района полицией обнаружена лаборатория по производству мефедрона. У 25-летнего задержанного изъято более 34 кг готовых наркотиков и 148 кг прекурсоров. Это изъятие стало самым масштабным в стране за 2024 год", - говорится в сообщении полиции.

Также допрос подозреваемого позволил обнаружить еще одну лабораторию - там изъяли оборудование, химические вещества и более 24 кг наркотиков.

Общий итог операции - изъято почти 60 кг наркотиков, 95 кг прекурсоров в твердом виде и 250 литров - в жидком.

Недавно в Алматинской области МВД совместно с КНБ и прокуратурой ликвидировали подпольную нарколабораторию по культивированию каннабиса в особо крупном размере.

Также очередную нарколабораторию ликвидировали стражи порядка в Алматинской области - она располагалась в гараже.

Еще одну нарколабораторию в частном доме полицейские Алматы нашли в октябре, по делу задержаны двое подозреваемых.

Незадолго до этого также в Алматы ликвидировали крупную нарколабораторию, при обыске которой были изъяты 15 кг готового мефедрона.

Кроме того, мы писали, что крупнейшую в Казахстане нарколабораторию обнаружили в частном доме в Алматы. В арендованном доме с поличным был задержан 26-летний казахстанец.