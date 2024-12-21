КНБ ликвидировал нарколабораторию в Костанайской области (фото, видео)

В КНБ сообщили о ликвидации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков - два человека взяты под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

15 декабря департаментом КНБ по Костанайской области при координации прокуратуры пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.

Как сообщили в КНБ, при изготовлении психотропных веществ задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана.

В ходе обыска изъято около 2 кг готового психотропного вещества "мефедрон", а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков.

Проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 УК РК.

Согласно положениям статьи 294 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.