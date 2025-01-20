МВД: ОПГ из иностранцев и казахстанцев организовала наркобизнес в области Жетісу (видео)
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В области Жетісу полицейские провели операцию по задержанию предполагаемых членов ОПГ, состоящей из иностранцев и гражданина Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщается на медиапортале МВД, во версии следствия, группа управляла нарколабораторией по изготовлению психотропного вещества – мефедрона.
"Установлено, что летом, находясь во Франции, иностранец предложил своему родственнику работу за границей. После прибытия на территорию Казахстана под руководством куратора они организовали нарколабораторию и действовали в соответствии с его инструкциями.
Казахстанец оказывал им поддержку, поставляя необходимое оборудование, а также занимался закладками наркотиков", – сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности Куандык Альжанов.
В ходе задержания изъято около 6 кг мефедрона и специальное оборудование. Подозреваемые находятся под стражей.
"Ведется дальнейшее расследование для установления всех участников преступной схемы и привлечения их к ответственности", – добавил Альжанов.
Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшую операцию по ликвидации нарколабораторий провели в Алматинской области – изъято рекордное количество наркотиков.
До этого в КНБ также сообщали о ликвидации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков – два человека взяты под стражу.
Еще одну нарколабораторию в частном доме полицейские Алматы нашли в октябре, по делу задержаны двое подозреваемых.
Незадолго до этого также в Алматы ликвидировали крупную нарколабораторию, при обыске которой были изъяты 15 кг готового мефедрона.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213060-mvd-inostrancy-organizovali-opg-v-oblasti-zhet-su/