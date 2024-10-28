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Полиция Алматы сообщила о ликвидации 18 нарколабораторий (видео)

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Нарколаборатория в Алматы
Кадры с места задержания. Фото: Polisia.kz

Еще одну нарколабораторию в частном доме нашли полицейские Алматы, по делу задержаны двое подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на информационный портал МВД Polisia.kz.

По данным МВД, в Алматы ликвидированы 18 нарколабораторий, одну из которых обнаружили "в обычном частном доме у мужчины предпенсионного возраста".

"Задержаны двое мужчин. Установлено, что идея по организации нарколаборатории принадлежит тому, что помоложе. Он пришел к пожилому знакомому и предложил развернуть в его доме преступное производство, пообещав при этом щедрую прибыль", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабаев.

Сообщается, что в ходе обыска в жилище обнаружены вещества растительного происхождения в порошкообразном виде, полиэтиленовые пакеты для розничной упаковки наркотика, посуда с наслоениями, канистры с жидкостью, противогазы, колбы, пипетки и другой лабораторный инвентарь.

"Вещественные доказательства изъяты. Назначена судебно-химическая экспертиза. Согласно заключению, в этом доме “варили” синтетический наркотик “мефедрон”. По данному факту возбуждено уголовное дело. Лаборанты взяты под стражу", - добавили в МВД.

Напомним, несколько дней назад в Алматы была проведена спецоперация по ликвидации нарколаборатории - ее также обнаружили в арендуемом частном доме.

За день до этого в Алматы ликвидировали крупную нарколабораторию, при обыске которой были изъяты 15 кг готового мефедрона.

В тот же день сообщалось о другой обнаруженной в Алматы нарколаборатории, которая находилась в одном из арендованных частных домов Жетысуского района. По данным полиции, на месте было изъято 1,5 кг психотропного вещества.

Кроме того, мы писали, что крупнейшую в Казахстане нарколабораторию обнаружили в частном доме в Алматы. В арендованном доме с поличным был задержан 26-летний казахстанец.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179458-policiya-almaty-soobshchila-o-likvidacii-18-narkolaboratoriy-video/

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