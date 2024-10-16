Голову пропавшего мужчины нашли в холодильнике жителя Хромтау

Жуткая история произошла в Хромтау - мужчину убили и расчленили. Его голову обнаружили в морозильной камере в доме одного из подозреваемых, передает сайт телеканала КТК.

Родные жертвы вместе с полицией месяц искали пропавшего без вести мужчину.

По информации телеканала, преступление произошло во время застолья - трое мужчин выпивали, поссорились, а после двое из них убили своего старого знакомого.

Сообщается, чтобы скрыть следы преступления, они расчленили тело, разложили по пакетам и выбросили за город, в район местных прудов. Голова же осталась в морозильной камере одного из подозреваемых - там ее и обнаружили.

"В ходе расследования установлены и задержаны двое лиц. В данный момент судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Назначены все экспертизы по делу, расследование продолжается", - сообщил начальник следственного управления ДП Актюбинской области Бауржан Асауп.

Источник: КТК

Согласно положениям статьи 99 УК РК, Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

2. Убийство:

1) двух или более лиц;

2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;

3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

5) совершенное с особой жестокостью;

6) совершенное способом, опасным для жизни других людей;

7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;

9) из хулиганских побуждений;

10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;

12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;

13) совершенное неоднократно;

14) заведомо несовершеннолетнего лица;

15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.