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Эзотерика

Голову пропавшего мужчины нашли в холодильнике жителя Хромтау

Опубликовано:

Дверь холодильника открылась
Холодильник. Иллюстративное фото: Frederick Bass/Getty Images

Жуткая история произошла в Хромтау - мужчину убили и расчленили. Его голову обнаружили в морозильной камере в доме одного из подозреваемых, передает сайт телеканала КТК.

Родные жертвы вместе с полицией месяц искали пропавшего без вести мужчину.

По информации телеканала, преступление произошло во время застолья - трое мужчин выпивали, поссорились, а после двое из них убили своего старого знакомого.

Сообщается, чтобы скрыть следы преступления, они расчленили тело, разложили по пакетам и выбросили за город, в район местных прудов. Голова же осталась в морозильной камере одного из подозреваемых - там ее и обнаружили.

"В ходе расследования установлены и задержаны двое лиц. В данный момент судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Назначены все экспертизы по делу, расследование продолжается", - сообщил начальник следственного управления ДП Актюбинской области Бауржан Асауп.

Источник: КТК

Согласно положениям статьи 99 УК РК, Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

2. Убийство: 

1) двух или более лиц; 

2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга; 

3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; 

4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

5) совершенное с особой жестокостью; 

6) совершенное способом, опасным для жизни других людей; 

7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством; 

9) из хулиганских побуждений; 

10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера; 

11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести; 

12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего; 

13) совершенное неоднократно; 

14) заведомо несовершеннолетнего лица; 

15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174747-golovu-propavshego-muzhchiny-nashli-v-holodilnike-zhitelya-hromtau/

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