Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Выпил, сел за руль и уехал в Караганду: астанчанина заподозрили в автоугоне

Опубликовано:

Угон автомобиля
Мужчина вскрывает авто. Иллюстративное фото: koldunova / Getty Images

Жителя Астаны подозревают в угоне автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. По версии полиции, мужчина был пьяным и на чужом автомобиле уехал в сторону Караганды.

По данным информационного портала МВД Polisia.kz, в правоохранительные органы обратился местный житель, сообщив об угоне своего транспортного средства.

Сообщается, что сотрудники криминальной полиции района задержали 31-летнего молодого человека, которого подозревают в угоне автомашины марки Nexia.

"При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем разыскиваемой машины. Задержанный гражданин, находясь во дворе соседнего многоэтажного дома, совершил угон иномарки, задняя дверь которой была не заперта. Он проник в открытую машину, смог ее завести инструментом и поехал в сторону города Караганды", - рассказали в полиции.

Сообщается, что мужчина дал признательные показания, зарегистрировано уголовное дело. Владельцу автомобиль уже вернули.

Добавим, что в соответствии с ч. 1 ст. 200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ранее в МВД рассказали о нескольких случаях угона автомобилей. Так, в Астане был задержан 25-летний иностранец, подозреваемый в угоне автомобиля с паркинга одного из ЖК. По версии полиции, он разблокировал авто с помощью приложения.

Другой житель столицы оставил нерабочий автомобиль во дворе многоквартирного дома месяц назад, но его украли с помощью эвакуатора.

Также мы писали, что работника одной из СТО в Астане подозревают в угоне автомобиля клиента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2193090-vypil-sel-za-rul-i-uehal-v-karagandu-astanchanina-zapodozrili-v-avtougone/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie