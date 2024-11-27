Выпил, сел за руль и уехал в Караганду: астанчанина заподозрили в автоугоне

Жителя Астаны подозревают в угоне автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. По версии полиции, мужчина был пьяным и на чужом автомобиле уехал в сторону Караганды.

По данным информационного портала МВД Polisia.kz, в правоохранительные органы обратился местный житель, сообщив об угоне своего транспортного средства.

Сообщается, что сотрудники криминальной полиции района задержали 31-летнего молодого человека, которого подозревают в угоне автомашины марки Nexia.

"При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем разыскиваемой машины. Задержанный гражданин, находясь во дворе соседнего многоэтажного дома, совершил угон иномарки, задняя дверь которой была не заперта. Он проник в открытую машину, смог ее завести инструментом и поехал в сторону города Караганды", - рассказали в полиции.

Сообщается, что мужчина дал признательные показания, зарегистрировано уголовное дело. Владельцу автомобиль уже вернули.

Добавим, что в соответствии с ч. 1 ст. 200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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Ранее в МВД рассказали о нескольких случаях угона автомобилей. Так, в Астане был задержан 25-летний иностранец, подозреваемый в угоне автомобиля с паркинга одного из ЖК. По версии полиции, он разблокировал авто с помощью приложения.

Другой житель столицы оставил нерабочий автомобиль во дворе многоквартирного дома месяц назад, но его украли с помощью эвакуатора.

Также мы писали, что работника одной из СТО в Астане подозревают в угоне автомобиля клиента.