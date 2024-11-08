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Автомобиль астанчанина украли с помощью эвакуатора

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Эвакуатор везет машину по дороге
Машина на эвакуаторе. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Астанчанин оставил нерабочий автомобиль во дворе многоквартирного дома месяц назад, но его украли с помощью эвакуатора, передает NUR.KZ со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.

По информации МВД, в полицию поступило заявление от хозяина автомашины Honda Accord. По словам горожанина, он оставил нерабочий автомобиль во дворе многоквартирного дома месяц назад. Владелец оценил ущерб в полмиллиона тенге.

Позже в полиции установили 38-летнего подозреваемого, где он сознался в содеянном.

"Он пояснил, что некоторое время наблюдал за автомобилем, который, как он думал, является бесхозным. Чтобы отвезти авто к своему дому, он вызвал эвакуатор, убедив водителя в том, что он является законным владельцем", - рассказали в МВД,

Автомобиль уже вернули владельцу, а также было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о жителе Павлодара, которого обвиняли в том, что он на эвакуаторе вывез чужое авто и сдал его в пункт приема металлолома за 80 тысяч тенге.

Также сообщалось, что казахстанец оставил автомобиль вдоль дороги из-за поломки, но его также похитили с помощью эвакуатора. Отмечалось, что автомобиль стоимостью 500 тыс. тенге был сдан в пункт приема металла за 50 тыс. тенге.

Еще один похожий случай произошел в Астане. По данным полиции, местный житель угнал неисправный автомобиль с помощью нанятого эвакуатора, после чего собирался сбыть его.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2184990-avtomobil-astanchanina-ukrali-s-pomoshchyu-evakuatora/

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