Автомобиль астанчанина украли с помощью эвакуатора

Астанчанин оставил нерабочий автомобиль во дворе многоквартирного дома месяц назад, но его украли с помощью эвакуатора, передает NUR.KZ со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.

По информации МВД, в полицию поступило заявление от хозяина автомашины Honda Accord. По словам горожанина, он оставил нерабочий автомобиль во дворе многоквартирного дома месяц назад. Владелец оценил ущерб в полмиллиона тенге.

Позже в полиции установили 38-летнего подозреваемого, где он сознался в содеянном.

"Он пояснил, что некоторое время наблюдал за автомобилем, который, как он думал, является бесхозным. Чтобы отвезти авто к своему дому, он вызвал эвакуатор, убедив водителя в том, что он является законным владельцем", - рассказали в МВД,

Автомобиль уже вернули владельцу, а также было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о жителе Павлодара, которого обвиняли в том, что он на эвакуаторе вывез чужое авто и сдал его в пункт приема металлолома за 80 тысяч тенге.

Также сообщалось, что казахстанец оставил автомобиль вдоль дороги из-за поломки, но его также похитили с помощью эвакуатора. Отмечалось, что автомобиль стоимостью 500 тыс. тенге был сдан в пункт приема металла за 50 тыс. тенге.

Еще один похожий случай произошел в Астане. По данным полиции, местный житель угнал неисправный автомобиль с помощью нанятого эвакуатора, после чего собирался сбыть его.