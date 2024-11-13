"Разблокировал через приложение и скрылся": иностранца подозревают в угоне авто в Астане

В Астане задержан 25-летний иностранец, подозреваемый в угоне автомобиля с паркинга одного из ЖК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Житель столицы обратился в полицию с заявлением об угоне недавно приобретенного автомобиля стоимостью более 15 млн тенге, сообщает ДП Астаны в Instagram-аккаунте.

По словам потерпевшего, он купил машину через объявление на сайте и оформил сделку в автосалоне. После покупки автомобилем пользовалась его супруга, которая припарковала его вечером в паркинге ЖК, однако утром обнаружила пропажу.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции задержали 25-летнего иностранца, подозреваемого в угоне автомобиля марки LIXIANG L7. Записи с камер видеонаблюдения показали, что мужчина вошел в паркинг, с помощью приложения разблокировал автомобиль и скрылся на нем. Полицейские задержали подозреваемого на трассе, когда он пытался покинуть страну", - говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что ранее задержанный оставил машину в залог у себя на родине и не погасил долг, после чего автомобиль был перепродан.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Иностранец водворен в ИВС ДП Астаны.

Ранее в Карагандинской области полицейские задержали иностранца на трассе по подозрению в угоне автомобиля -авто угнали с паркинга. Подозреваемо удалось задержать прямо по дороге в сторону Балхаша.

Также мы писали о случае в Костанае, когда полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля медицинских работников, приехавших на вызов к пациенту.

А в Алматинской области иностранец заявил об угоне авто и попал под уголовную статью - предположительно он сам же продал авто и заявил об угоне.

Добавим, что в соответствии с ч.1 ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.