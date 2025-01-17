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Редкие 50-летние дубы незаконно вырубили в Алматы: возбуждено уголовное дело

Опубликовано:

Вырубка деревьев
Вырубка деревьев. Иллюстративное фото: pixabay.com

Специалистами управления экологии и окружающей среды города Алматы установлен факт вырубки деревьев в Турксибском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации пресс-службы акимата, в Алматы подтвержден факт незаконной вырубки двух черешчатых дубов возрастом более 50 лет.

"Составлен акт обследования зеленых насаждений с указанием породного состава, возраста и диаметра ствола. Специалистами установлено, что данные деревья произрастали на землях общего пользования и входят в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

По данному факту Департаментом полиции возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников", - рассказали в акимате.

В пресс-службе добавили, что в случае незаконной вырубки и уничтожения зеленых насаждений, производится компенсационная посадка зеленых насаждений того же вида (подвида) в стократном размере.

Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 160 МРП (629 120 тенге), либо исправительные работы и привлечение к общественным работам, либо арест с конфискацией имущества.

Несколько дней назад сообщалось, что Верховный суд обязал компанию-застройщика выплатить более 17 млн тенге за незаконную вырубку деревьев в Караганде.

Также сообщалось, что в Алматы полицейские нашли и арестовали подозреваемого, который сломал десятки молодых деревьев на аллее возле речки. А в Актобе предприниматель за одну ночь вырубил больше двух десятков деревьев. Чиновники заявили, что подадут иск в суд.

Кроме того, мы писали, что в соцсетях появилось видео, на кадрах которого были запечатлены срубленные деревья в Алматы. По словам автора ролика, рабочие спилили десятки плодовых деревьев без соответствующих документов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212644-duby-vozrastom-bolee-50-let-nezakonno-vyrubili-v-almaty-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/

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