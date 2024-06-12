"До слез обидно": бизнесмен за ночь вырубил десятки деревьев в Актобе

В Актобе предприниматель за одну ночь вырубил больше двух десятков деревьев. Чиновники заявили, что подадут иск в суд, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, прямо в центре Актобе располагался небольшой сквер, полюбившийся жильцам близлежащих домов. Однако недавно вышедших утром на улицу актюбинцев ждал неприятный сюрприз - за ночь один из предпринимателей вырубил деревья, а на месте сквера оказалась стройплощадка.

"До слез обидно! Вот, смотрите, какие деревья были, елки были, столько внутри деревьев было! Можно было просто для отдыха детей, пожилых людей превратить его просто в маленький красивый парк. Это - скверик, это - место предназначено для сквера! Посмотрите, какое расстояние между зданиями! Разве можно здесь построить здание какое-то? Мы требуем остановить это строительство, этот бардак!" - возмущена актюбинка Анаргуль Аюпова.

По данным местных властей, участок был выкуплен 11 лет назад. В апреле этого года предприниматель получил разрешение на строительство торговой точки, но с условием: перед началом работ нужно было провести общественные слушания. Однако бизнесмен проигнорировал предписание властей.

"Отделом архитектуры и градостроительства будет инициирован иск в суд по факту вырубки деревьев и неисполнения требований архитектурно-планировочного задания", - сообщил замакима Актобе Султан Аманчин.

Предпринимателя обяжут также компенсировать вырубленные насаждения. Взамен одного уничтоженного дерева он будет должен высадить 10 взрослых растений. Срок и место компенсационной высадки будет определять городской отдел ЖКХ.

Отметим, согласно информации на официальном сайте "Электронного правительства", вырубка деревьев разрешается только в случае невозможности сохранения зеленых насаждений на участках, отводимых под строительство или производство других работ, если существующие зеленые насаждения составляют угрозу для других сооружений, включая здания жилой застройки.

При этом, как прописано в специальных правилах, чтобы получить разрешение на вырубку деревьев, заявителю в числе прочего необходимо предоставить план компенсационной посадки.

Это план посадки деревьев, которые подверглись вырубке, включающий в себя количественную часть, породный состав, объем, календарные сроки посадки, а также графическую схему размещения посадок с привязкой к плановой основе.