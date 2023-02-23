Незаконной признали вырубку 63 деревьев в предгорье Алматы (видео)

Срубленные деревья. Фото: instagram.com/kaz_eco_patrol

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого запечатлены срубленные деревья. По словам автора ролика, рабочие спилили десятки плодовых деревьев без соответствующих документов. Пресс-служба акимата Алматы прокомментировала инцидент в своем официальном Telegram-канале.

В Instagram-профиле Kaz Eco Patrol появились несколько видео и фото, на которых можно увидеть срубленные деревья. Как отметила автор одного из роликов, бригада рабочих спилила десятки плодовых деревьев в микрорайоне Нурлытау, выше улицы Мерген.

В пресс-службе акимата города Алматы подтвердили, что специалистами Управления экологии и окружающей среды была выявлена незаконная вырубка 63 плодовых деревьев в микрорайоне Нурлытау.

"Ущерб от незаконных действий определен в размере 1060 МРП, что составляет 3 657 000 тенге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в таких ситуациях также предусмотрена обязанность нарушителя осуществить компенсационную посадку. В данном случае объем компенсационной посадки составляет 3150 деревьев высотой не менее 2,5 метра.

"Направлено письмо в департамент полиции города Алматы и в Специализированную природоохранную прокуратуру города Алматы для принятия дальнейших мер в рамках действующего законодательства", – добавили в ведомстве.

Отметим, что в настоящее время максимальное наказание по статье 340 УК РК, незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, – лишение свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в апреле прошлого года в Алматы вырубили 21 яблоневое дерево. Вырубку обнаружили в Медеуском районе по улице Обсерваторская. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 340 УК РК “Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников”. Был выявлен ущерб в размере 500 МРП.

В июле жители мегаполиса пожаловались на вырубку деревьев на проспекте Гагарина. Позже выяснилось, что сруб деревьев был незаконным, было начато производство по статье 386 КоАП РК "Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений". За незаконный сруб тополей представители медцентра должны высадить 150 деревьев лиственных пород.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010545-nezakonnoy-priznali-vyrubku-63-derevev-v-predgore-almaty-video/