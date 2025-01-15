Компанию оштрафовали на 17 млн тенге за вырубку деревьев в Караганде

Верховный суд обязал компанию-застройщика выплатить более 17 миллионов тенге за незаконную вырубку деревьев в Караганде. Суд пересмотрел ранее вынесенное решение, передает на ekaraganda.kz.

Еще в 2022 году жители микрорайона Гульдер-1 обнаружили, что рядом с их домом затевается стройка. Строительная компания начала подготавливать площадку для возведения нового жилого комплекса.

Дом должен был появиться на месте небольшой лесопосадки. Площадку начали расчищать. По словам жителей района, деревья выкорчевывали с корнем. Среди них были и многолетние сосны.

В мае 2024 года в Караганде прошел суд по резонансному делу о вырубке деревьев компанией-застройщиком. Тогда фирму избавили от денежного штрафа, обязав лишь совершить компенсационную высадку.

14 января 2025 года Верховный суд удовлетворил ходатайство акимата района имени Казыбек би Караганды, отменив в одной части постановление Карагандинского областного суда.

С ТОО взыскали сумму ущерба в размере 17 356 950 тенге в доход государства, а в части компенсационного восстановления 7200 деревьев решение оставлено без изменения.

По предварительным данным, 7200 деревьев застройщик должен будет высадить на участке по проспекту Сарыарка - от улицы Таттимбета до проспекта Республики.

Ранее сообщалось, что в Алматы полицейские нашли и арестовали подозреваемого, который сломал десятки молодых деревьев на аллее возле речки.

А в Актобе предприниматель за одну ночь вырубил больше двух десятков деревьев. Чиновники заявили, что подадут иск в суд.

Также в соцсетях появилось видео, на кадрах которого были запечатлены срубленные деревья в Алматы. По словам автора ролика, рабочие спилили десятки плодовых деревьев без соответствующих документов.