Аллею молодых деревьев сломали в Алматы: полиция арестовала подозреваемого

В Алматы полицейские нашли и арестовали подозреваемого, который ранее сломал десятки молодых деревьев на аллее возле речки, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, инцидент произошел вдоль речки Большая алматинка, между проспектами Толе би и Райымбека.

Отмечается, что с заявлением по факту повреждения саженцев, входящих в лесной фонд и запрещенных к порубке, обратился представитель обслуживающей компании. Тогда же возмущенные варварскими действиями местные жители забили тревогу в социальных сетях.

"В настоящее время по факту повреждения деревьев расследуется уголовное дело. По данным заявителя, на момент обследования установлен факт повреждения и гибели 36 саженцев, а именно: катальпы - 15, акации - 7, вяз - 14.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 27-летний мужчина, который сообщил, что сломал деревья из хулиганских побуждений. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Дело будет направлено в суд", - сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы неизвестные сломали десятки молодых деревьев на аллее возле озера Сайран, а ущерб составил свыше миллиона тенге. Отмечалось, что деревья сломали на том участке аллеи, где с двух сторон по краям ограничен обзор видеокамер.

Согласно информации на официальном сайте "Электронного правительства", вырубка деревьев разрешается только в случае невозможности сохранения зеленых насаждений на участках, отводимых под строительство или производство других работ, если существующие зеленые насаждения составляют угрозу для других сооружений, включая здания жилой застройки.

При этом, как прописано в специальных правилах, чтобы получить разрешение на вырубку деревьев, заявителю в числе прочего необходимо предоставить план компенсационной посадки.

Это план посадки деревьев, которые подверглись вырубке, включающий в себя количественную часть, породный состав, объем, календарные сроки посадки, а также графическую схему размещения посадок с привязкой к плановой основе.