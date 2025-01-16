Иностранец, лишенный прав за совершение ДТП, таксовал в Алматы

В Алматы при проведении ОПМ полицейские остановили авто, за рулем которого оказался таксист-иностранец, лишенный прав за совершение ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, таксист-иностранец, лишенный водительских прав, задержан сотрудниками патрульной полиции в Алматы.

"В ходе проведения оперативно-профилактической меры "Перевозчик" остановлена автомашина Hyundai, за рулем которой находился гражданин одной из соседних стран, оказывавший пассажирские перевозки, зарегистрировавшись на популярном ресурсе под именем другого человека. Более того, он оказался лишенным права управления транспортным средством за совершение ДТП", - информируют правоохранители.

Автомашина помещена на специализированную штрафную стоянку. Сам правонарушитель в настоящее время находится в спецприемнике. Решается вопрос о его выдворении за пределы нашей страны.

Напомним, в конце декабря в Алматы проводилась отработка "Таксист-Нелегал". За пять дней к административной ответственности было привлечено 190 иностранцев. 136 из них незаконно занимались частным извозом.

Также и в столице выявили 95 нарушителей миграционного законодательства, занимавшихся нелегальной перевозкой. Все они привлечены к административной ответственности, из них 42 человека по решению суда выдворены за пределы страны.

Аналогично и в Карагандинской области проводилась операция "Таксист-нелегал", в ходе которой были выявлены десятки нарушений миграционного законодательства и правил частных перевозок.

Там же в ходе ОПМ "Нелегал" полицейские пресекли незаконную деятельность шести иностранцев. Нарушители работали без соответствующих разрешений.

А в октябре сообщалось, что из Алматы депортированы 50 нелегальных мигрантов, которые прибыли в страну, нарушив миграционное законодательство.