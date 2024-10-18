Шесть иностранцев задержали в Карагандинской области

В Карагандинской области в ходе ОПМ "Нелегал" полицейские пресекли незаконную деятельность шести иностранцев. Нарушители работали без соответствующих разрешений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, нарушители работали на территории района имени Бокейхана без соответствующих разрешений.

Установлено, что данные лица нарушили законодательство о труде, что повлекло за собой административную ответственность. Сотрудники миграционной службы провели тщательную проверку документов и удостоверений иностранных граждан.

Помимо этого, были организованы разъяснительные беседы о правовых нормах, регулирующих трудовую деятельность иностранцев в Казахстане.

"Все привлеченные к ответственности лица были уведомлены о последствиях незаконной работы и необходимости получения соответствующих разрешений для дальнейшего трудоустройства. Эти меры способствуют укреплению правопорядка и соблюдению миграционного законодательства", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что почти 500 иностранных граждан были привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства за три дня в Алматинской области. Основные нарушения касаются несвоевременного выезда из страны после истечения разрешенного срока - 202 случая, а также уклонения от выезда более чем на 10 дней - 232 случая. Дополнительно было зафиксировано 45 нарушений, связанных с трудовой деятельностью без необходимых документов.

Помимо этого, в Карагандинской области в рамках операции "Нелегал" сотрудники миграционной службы выявили 110 нарушителей миграционного законодательства за один день. В МВД отметили, что иностранцы подвергнуты административному наказанию за уклонение от выезда в течение срока, превышающего установленный законодательством.