Работавший таксистом иностранец привлек внимание карагандинских полицейских (видео)

В Карагандинской области началась операция "Таксист-нелегал", в ходе которой выявлены десятки нарушений миграционного законодательства и правил частных перевозок, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в соответствии с поручением Администрации президента РК об обеспечении общественной безопасности и соблюдении миграционного законодательства иностранцами в Карагандинской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Таксист-нелегал".

За три дня работы полицейские выявили 77 нарушений миграционного законодательства со стороны иностранных граждан. Из них 54 случая касаются осуществления трудовой деятельности без соответствующего разрешения или не соответствующей цели пребывания.

В МВД добавили, что также были зарегистрированы 20 правонарушений со стороны физических и юридических лиц, принимавших иностранцев или лиц без гражданства, и три случая использования иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан.

В результате мероприятий два иностранца выдворены за пределы страны, а три других помещены в приемник-распределитель.

Кроме того, в сфере частных перевозок зафиксировано 15 нарушений. Это включает:

два случая занятия предпринимательской или иной деятельностью без необходимой регистрации или разрешения;

четыре нарушения законодательства об обязательном страховании;

пять случаев несоответствия требованиям государственного или обязательного технического контроля;

два факта незаконного осуществления трудовой деятельности в качестве водителя частного такси.

Так, сотрудники патрульной полиции установили 29-летнего иностранца, который осуществлял трудовую деятельность в качестве таксиста. Весь собранный материал направлен в суд для вынесения процессуального решения.

Ранее сообщалось, что в Караганде иностранца, не исполнившего решение суда о выдворении, принудительно выдворили из Казахстана. С начала года вынесено 15 решений о выдворении, из которых пять не были исполнены.

Также в Карагандинской области в ходе ОПМ "Нелегал" полицейские пресекли незаконную деятельность шести иностранцев. Нарушители работали без соответствующих разрешений.