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Таксист-иностранец незаконно перевозил пассажиров в Алматы

Опубликовано:

Такси
Такси. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы финишировала отработка "Таксист-Нелегал". За пять дней к административной ответственности привлечено 190 иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в Алматы финишировала отработка "Таксист-Нелегал".

"В период проведения оперативно-профилактического мероприятия "Таксист-Нелегал" на улице Майлина была остановлена автомашина Toyota, под управлением 30-летнего иностранца, который оказывал пассажирские перевозки, зарегистрировавшись на популярном ресурсе. Хотя на самом деле он не имел такого права.

В отношении иностранца составлен протокол об административном правонарушении. Материалы производства для принятия решения направлены в суд. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку", - сообщают правоохранители.

За пять дней отработки к административной ответственности привлечено 190 иностранцев, 136 из них незаконно занимались частным извозом.

За отсутствие документов, удостоверяющих личность, в приемник-распределитель ДП водворено 85 иностранных граждан.

За нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы к административной ответственности привлечено 12 работодателей.

За нарушение миграционного законодательства РК за пределы страны выдворены 79 иностранцев.

Добавим, в Астане также выявляют иностранных граждан, занимающихся незаконной перевозкой пассажиров. Вчера сообщалось, что в столице выявлено 95 нарушителей миграционного законодательства, занимавшихся нелегальной перевозкой. Все они привлечены к административной ответственности, из них 42 человека по решению суда выдворены за пределы страны.

Аналогично и в Карагандинской области началась операция "Таксист-нелегал", в ходе которой выявлены десятки нарушений миграционного законодательства и правил частных перевозок.

Там же в ходе ОПМ "Нелегал" полицейские пресекли незаконную деятельность шести иностранцев. Нарушители работали без соответствующих разрешений.

А в октябре сообщалось, что из Алматы депортированы 50 нелегальных мигрантов, которые прибыли в страну, нарушив миграционное законодательство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2205572-taksist-inostranec-nezakonno-perevozil-passazhirov-v-almaty/

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