Грубые нарушения: 50 нелегалов депортировали из Алматы (видео)

Из Алматы депортированы 50 нелегальных мигрантов, которые прибыли в страну, нарушив миграционное законодательство, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как отметили в ведомстве из южной столицы полицейскими депортированы 50 нелегальных мигрантов, среди которых граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

Задержание мигрантов произошло в рамках республиканского ОПМ "Нелегал".

"С начала мероприятия к административной ответственности привлечены 1 185 нарушителей миграционного законодательства. За пределы Республики Казахстан было выдворено 225 иностранных граждан.

Из них 935 человек привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания в стране. Кроме того, оштрафовано 202 лица, не обеспечившие законность пребывания иностранных граждан на территории Казахстана", – сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

По его словам, за нарушения в сфере привлечения иностранной рабочей силы 48 работодателей также понесли ответственность.

Еще в полиции отметили, что в ходе операции в Алматы задержано 54 иностранца, не исполнивших решения судов о самостоятельном выдворении из страны.

Отметим, не так давно в ходе рейдов в Алматы выявили шестерых африканцев и одного гражданина соседнего государства. Они незаконно трудились на частной стройке, в ресторане и автомойке.

А один нелегал из Африки незаконно трудился в фитнес-клубе Алматы.

В июне в центре южной столицы задержали десятки нелегалов, включая граждан из соседних стран. А перед этим уроженцев Африканского континента выдворили за пределы Казахстана за нарушение миграционного законодательства.

В марте этого года в Астане нелегалок из Африки поймали за оказанием интимных услуг - они организовали массажный салон.