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Суд по делу об убийстве 19-летнего солдата-срочника начался в Астане

Опубликовано:

Военный в форме
Военные. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Суд по делу о смерти 19-летнего солдата срочной службы, который погиб от выстрела в лицо из табельного пистолета, начался в Астане, передает сайт телеканала КТК.

Трагедия случилась на полигоне «Оймаша» в Мангистауской области осенью прошлого года. В умышленном убийстве обвиняют экс-командира взвода, в котором служил погибший Марат Баркулов.

"Почему на скамье подсудимых сидит только один Досов? Где вышестоящее руководство, тот, кто действительно должен понести ответственность? Чистое небо над головой, у нас нет войны. То есть приняли Конституцию – и за вот это время мы ни с кем не воевали, а пацаны гибнут, кто-то инвалид. Родители пришли тех ребят, у кого тоже солдаты погибли в армии, кто-то остался инвалидом", - рассказал отец погибшего военнослужащего Ербол Кунтинов.

На скамье подсудимых оказался экс-командир взвода, который, по версии обвинения, и выстрелил в рядового.

По словам родителей погибшего, их сын сам пошел в армию и в начале служба ему даже нравилась. 7 сентября 2024 года жизнь молодого парня трагически оборвалась на военных сборах.

Заседание суда сегодня проходило с участием СМИ, однако производить видео- и аудиозапись по ходатайству стороны подсудимого запретили. Поддержать родственников погибшего солдата приехали родители других военнослужащих, которые столкнулись с подобной трагедией.

"Вот мы приехали сегодня, родители собрались со всех городов: Атырау, Актау, Шымкент. Мы все поддерживаем Ербола, хотим, чтобы был справедливый суд. Все родители погибших солдат, мы не можем добиться справедливости. Мы же в мирное время отдали своего ребенка в армию – почему мы должны встречать своего ребенка в гробу? Алмас был моим единственным сыном, как и Марат", - поделилась казахстанка Индира Туганбаева.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212064-sud-po-delu-ob-ubiystve-19-letnego-soldata-srochnika-nachalsya-v-astane/

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