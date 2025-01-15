"Нанесла удары по лицу и животу": FlyArystan обвинила пассажирку в нападении на сотрудника

Авиакомпания FlyArystan заявила о нападении пассажирки на сотрудника в международном аэропорту Алматы, передает NUR.KZ. По данным пресс-службы авиакомпании, пассажирка не успела на посадку.

В Telegram-канале авиакомпании FlyArystan сообщили, что пассажирка рейса Алматы - Астана напала на сотрудника наземной службы FlyArystan в аэропорту южной столицы.

"Пассажирка подошла к стойке регистрации за 30 минут до вылета и подтвердила наличие регистрации на рейс, после чего направилась на досмотр. Однако ей не хватило времени, чтобы успеть на посадку. Напоминаем, что посадка на рейс начинается за 30 минут до вылета, и в это время всем пассажирам необходимо находиться на гейте.

После этого пассажирка вернулась в зону регистрации и начала вести себя агрессивно по отношению к сотруднику, который направил ее в зону досмотра. В ходе инцидента она выбросила телефон сотрудника и нанесла удары по лицу и животу, продолжая угрожать словесно. Этот акт агрессии был зафиксирован камерами видеонаблюдения и свидетелями", - сказано в сообщении.

В авиакомпании заявили, что пассажиры, допускающие агрессивное или неприемлемое поведение, должны понимать, что такие действия нарушают закон и внутренние правила авиакомпании, предоставляя угрозу безопасности полетов, включая процесс предполетной подготовки.

"Пассажирка, проявившая деструктивное поведение, будет привлечена к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Авиакомпания также оставляет за собой право применить соответствующие меры в рамках своей политики безопасности, в том числе включение в "черный список" пассажиров.

Мы настоятельно подчеркиваем, что каждый пассажир несет полную ответственность за свое поведение и соблюдение норм уважения к окружающим. Важно помнить, что своевременная явка на рейс является личной ответственностью пассажира", - заявили в авиакомпании.

Напомним, в конце августа прошлого года суд рассмотрел дело по возмещению ущерба, нанесенному авиакомпании. В Астане оштрафовали пассажирку самолета, которая разбила монитор в аэропорту Алматы.

Этот инцидент произошел, когда опоздавшие на рейс FlyAryastan пассажиры устроили беспорядок в аэропорту Алматы. Сообщалось, что из-за ошибки в SMS-оповещении пассажиры опоздали на рейс КС 7053 и устроили беспорядок, разбив имущество аэропорта и бросаясь вещами в сотрудников авиакомпании.

В ноябре прошлого года мы писали, что очередной скандал произошел у казахстанской певицы Макпал Жунусовой с авиакомпанией FlyArystan - артистке едва не запретили проход на рейс "Семей - Алматы" с домброй.

Похожий случай произошел с Макпал Жунусовой в марте того же года - когда артистка направлялась на гастроли в Караганду, ей пришлось покупать дополнительное место для провоза домбры и концертного головного убора.