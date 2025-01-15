"Произвел два выстрела": в Алматы задержали подростка с пистолетом

В Алматы задержали 16-летнего подростка, который, по данным очевидцев, произвел два выстрела в воздух из сигнального пистолета, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации официального медиапортала МВД Polisia.kz, в Алматы задержан 16-летний подросток.

"Поступило сообщение о том, что неизвестный юноша произвел два выстрела в воздух, после чего скрылся. Стражи порядка задержали хулигана. Им оказался 16-летний подросток, который признался, что стрелял из стартового пистолета из хулиганских побуждений.

Он привлечен к ответственности за неправомерное применение оружия. Кроме того, в отношении законного представителя подростка составлен протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - сообщили в МВД.

Накануне мы писали, что в Астане полицейские получили сообщение о молодом человеке в камуфляжной одежде с предметом, похожим на оружие. В ходе проверки было установлено, что обнаруженный предмет является страйкбольным макетом автомата. Несовершеннолетний пояснил, что направлялся на игру, которая была отменена, после чего возвращался домой.

Позже за появление в общественном месте в маске и бронежилете, со страйкбольным автоматом, 16-летнего астанчанина приговорили к штрафу в размере 39 320 тенге.

До этого в Петропавловске полицейские задержали 13-летнего подростка с игрушечной винтовкой, очень похожей на настоящую. В итоге оказалось, что мальчик шел во двор к друзьям для игры. Имеющийся у него предмет - игрушечная винтовка.

Также в социальных сетях было опубликовано видео из Алматы, на котором мужчина, высунувшись из дрифтующей машины, держит в руках что-то похожее на автомат.