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Подростка оштрафовали за игрушечный автомат в Астане

Опубликовано:

Подросток
Подросток. Фото: Polisia.kz

За появление в общественном месте в маске и бронежилете, со страйкбольным автоматом, 16-летнего астанчанина приговорили к штрафу в размере 39 320 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Астаны.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Астаны рассмотрено дело в отношении Т. по факту совершения мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 434 КоАП).

"По обстоятельствам дела, 16-летний Т. находился в общественном месте в маске и бронежилете, а в руках был страйкбольный автомат, пластмассовый с надписью "АК-74".

Своими действиями Т. выражал неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие граждан", - сообщает суд.

В судебном заседании законный представитель и адвокат признали факт правонарушения.

Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются протоколом об административного правонарушении, видеозаписью, объяснением свидетеля и рапортом инспектора полиции.

Суд признал Т. виновным по ч. 1 ст. 434 КоАП и назначил штраф в размере 39 320 тенге на его законного представителя.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, мы писали об этом деле. В Астане полицейские получили сообщение о молодом человеке в камуфляжной одежде с предметом, похожим на оружие. В ходе проверки было установлено, что обнаруженный предмет является страйкбольным макетом автомата. Несовершеннолетний пояснил, что направлялся на игру, которая была отменена, после чего возвращался домой.

Ранее в Петропавловске полицейские задержали 13-летнего подростка с игрушечной винтовкой, очень похожей на настоящую. В итоге оказалось, что мальчик шел во двор к друзьям для игры. Имеющийся у него предмет - игрушечная винтовка.

Также в социальных сетях было опубликовано видео из Алматы, на котором мужчина, высунувшись из дрифтующей машины, держит в руках что-то похожее на автомат. Оказалось, что это игровой автомат для страйкбола.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211612-podrostka-oshtrafovali-za-igrushechnyy-avtomat-v-astane/

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