Подросток с "автоматом" разгуливал по Астане

В Астане задержан несовершеннолетний с игрушечным оружием. В полицию вызваны его родители, ведется проверка, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"9 января 2025 года в Астане сотрудники полиции незамедлительно задержали несовершеннолетнего после сообщения о том, что по улице Мухамеджанова шел молодой человек в камуфляжной одежде с предметом, похожим на оружие.

В ходе проверки установлено, что обнаруженный предмет является страйкбольным макетом автомата, приобретенным ранее через интернет. Несовершеннолетний пояснил, что направлялся на игру, которая была отменена, после чего возвращался домой", - отмечается в сообщении МВД, опубликованном в Telegram-канале.

В полицию вызваны его законные представители. Проводится проверка.

Ранее в Петропавловске полицейские задержали 13-летнего подростка с игрушечной винтовкой, очень похожей на настоящую. В итоге оказалось, что мальчик шел во двор к друзьям для игры. Имеющийся у него предмет - игрушечная винтовка.

Также в социальных сетях было опубликовано видео из Алматы, на котором мужчина, высунувшись из дрифтующей машины, держит в руках что-то похожее на автомат. Оказалось, что это игровой автомат для страйкбола.

В Астане полицейские задержали местного жителя после сообщения о том, что он разместил несколько угрожающих постов в соцсетях. Он разместил у себя на странице фотографии с оружием. При этом, как отмечается, он был одет в военизированную форму, а в руках держал предмет, похожий на автоматическую винтовку.