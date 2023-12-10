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Мужчину с "автоматом" в руках в дрифтующем авто сняли на видео в Алматы

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Мужчина с автоматом руках
Мужчина с предметом, похожим на автомат. Фото: кадр из видео/kris_p_almata

В социальных сетях опубликовано видео из Алматы, на котором мужчина, высунувшись из дрифтующей машины, держит в руках что-то похожее на автомат, передает NUR.KZ.

Видео было выложено в одном из пабликов Алматы. На нем мужчина, высунувшись из машины и держа в руках что-то похожее на автомат, дрифтует на парковке.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ, в ведомстве сразу отреагировали на видео и были приняты меры в отношении героя видеоролика.

"Приняты меры в отношении водителя автомашины марки BMW, который на парковке одного из супермаркетов грубо нарушил ПДД.

Составлены административные протоколы по ст.230 ч.2 КРКобАП (управление ТС без договора обязательного страхования – штраф 10 МРП), ст.595 ч.1 КРКобАП (Нарушение правил маневрирования - штраф 5 МРП), ст.606 ч.1 КРКобАП (создание аварийной ситуации - штраф 10 МРП), ст.593 ч.1 КРКобАП (нарушение правил перевозки пассажиров - штраф 5 МРП).

Кроме того, на видео запечатлено, как пассажир указанного ТС из окна продемонстрировал предмет, похожий на автомат. Установлено, что это игровой автомат для страйкбола", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также с фигурантами видео была проведена разъяснительная беседа о недопущении нарушений впредь.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее мы писали о случае в Алматы, когда на видео сняли избиение мужчины в центре города. Словесный конфликт между мужчинами перерос в драку, где одному из них камнем разбили голову.

Также в начале декабря мы публиковали кадры задержания мужчины, который, по словам автора видео, приставал к детям. На видео был запечатлен мужчина, задержанный алматинцами. В комментариях к ролику говорилось, что "человек снимал штаны и показывал себя детям". На мужчину составлен протокол, а материалы дела направлены в суд.

В августе на видео попал голый мужчина в Таразе, который убегал от полицейских. На нарушителя также был составлен адмпротокол.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050066-muzhchinu-s-avtomatom-v-rukah-v-driftuyuschem-avto-snyali-na-video-v-almaty/

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