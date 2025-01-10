Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Намеревались развернуть нарколаборатории": участников транснациональной ОПГ осудили в Алматы (видео)

Опубликовано:

Изготовление наркотиков
Изготовление наркотиков. Кадр из видео: Polisia.kz

Деятельность транснациональной ОПГ пресечена еще летом 2023 года. Участники ОПГ признаны виновными и им назначено от 10 до 14 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Следствием установлено, что фигуранты намеревались развернуть несколько нарколабораторий в Казахстане и привлечь к этой работе поставщиков и закладчиков "синтетики", пишет медиапортал МВД.

Отмечается, что для определения роли каждого фигуранта и причастности других лиц на протяжении всего маршрута "специальный груз" отслеживался, в том числе с применением воздушной разведки.

В ходе такой разведки выяснилось, что перевозка прекурсоров и оборудования, в том числе пересечение границы, осуществлялись логистической компанией под видом стройматериалов и бытовой химии.

Также на разных этапах специальной операции сотрудниками полиции были задержаны трое иностранцев, причастных к контрабанде прекурсоров. На завершающем этапе в Алматы задержаны остальные фигуранты - двое граждан ближнего зарубежья и гражданин Казахстана, у которых изъяты мефедрон и поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов иностранного государства.

"В ходе санкционированных обысков в арендуемых складах обнаружено и изъято 1160 бочек с различными прекурсорами для синтеза психоактивных веществ, семь ящиков специального лабораторного оборудования для изготовления "синтетики", два реактора и пять комплектов химического оборудования.

Общий объем изъятых прекурсоров составил почти 73 тонны (72,7). Таким образом, полицией не допущено изготовление восьми тонн синтетических наркотиков. Это восемь миллионов разовых доз", - отмечается в сообщении МВД.

При содействии прокуратуры Алматы проведено досудебное расследование - "Создание и руководство транснациональной организованной преступной группы".

В итоге четверо участников данной ОПГ приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы признаны виновными в совершении указанных преступлений и приговорены к различным срокам - от 10 до 14 лет лишения свободы.

Сегодня сообщалось, что крупнейшую операцию по ликвидации нарколабораторий провели в Алматинской области - изъято рекордное количество наркотиков.

Также ранее нарколаборатория ликвидирована в области Жетiсу - по словам полицейских, не допущено в оборот более 6 кг "мефедрона".

В КНБ также сообщали о ликвидации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков - два человека взяты под стражу.

Еще одну нарколабораторию в частном доме полицейские Алматы нашли в октябре, по делу задержаны двое подозреваемых.

Незадолго до этого также в Алматы ликвидировали крупную нарколабораторию, при обыске которой были изъяты 15 кг готового мефедрона.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210229-namerevalis-razvernut-narkolaboratorii-uchastnikov-transnacionalnoy-opg-osudili-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie