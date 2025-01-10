"Намеревались развернуть нарколаборатории": участников транснациональной ОПГ осудили в Алматы (видео)

Деятельность транснациональной ОПГ пресечена еще летом 2023 года. Участники ОПГ признаны виновными и им назначено от 10 до 14 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Следствием установлено, что фигуранты намеревались развернуть несколько нарколабораторий в Казахстане и привлечь к этой работе поставщиков и закладчиков "синтетики", пишет медиапортал МВД.

Отмечается, что для определения роли каждого фигуранта и причастности других лиц на протяжении всего маршрута "специальный груз" отслеживался, в том числе с применением воздушной разведки.

В ходе такой разведки выяснилось, что перевозка прекурсоров и оборудования, в том числе пересечение границы, осуществлялись логистической компанией под видом стройматериалов и бытовой химии.

Также на разных этапах специальной операции сотрудниками полиции были задержаны трое иностранцев, причастных к контрабанде прекурсоров. На завершающем этапе в Алматы задержаны остальные фигуранты - двое граждан ближнего зарубежья и гражданин Казахстана, у которых изъяты мефедрон и поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов иностранного государства.

"В ходе санкционированных обысков в арендуемых складах обнаружено и изъято 1160 бочек с различными прекурсорами для синтеза психоактивных веществ, семь ящиков специального лабораторного оборудования для изготовления "синтетики", два реактора и пять комплектов химического оборудования.

Общий объем изъятых прекурсоров составил почти 73 тонны (72,7). Таким образом, полицией не допущено изготовление восьми тонн синтетических наркотиков. Это восемь миллионов разовых доз", - отмечается в сообщении МВД.

При содействии прокуратуры Алматы проведено досудебное расследование - "Создание и руководство транснациональной организованной преступной группы".

В итоге четверо участников данной ОПГ приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы признаны виновными в совершении указанных преступлений и приговорены к различным срокам - от 10 до 14 лет лишения свободы.

Сегодня сообщалось, что крупнейшую операцию по ликвидации нарколабораторий провели в Алматинской области - изъято рекордное количество наркотиков.

Также ранее нарколаборатория ликвидирована в области Жетiсу - по словам полицейских, не допущено в оборот более 6 кг "мефедрона".

В КНБ также сообщали о ликвидации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков - два человека взяты под стражу.

Еще одну нарколабораторию в частном доме полицейские Алматы нашли в октябре, по делу задержаны двое подозреваемых.

Незадолго до этого также в Алматы ликвидировали крупную нарколабораторию, при обыске которой были изъяты 15 кг готового мефедрона.