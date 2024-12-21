Задержаны иностранцы: нарколабораторию "накрыли" в Жетiсу (видео)

Нарколаборатория ликвидирована в области Жетiсу - по словам полицейских, не допущено в оборот более 6 кг "мефедрона", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Уточняется, что в Ескельдинском районе полицией совместно с прокуратурой и ДКНБ ликвидирована подпольная лаборатория по производству "синтетики".

"Два иностранца прибыли в Казахстан по указанию своего "куратора" для организации незаконного производства. В ходе обыска найдены оборудование для изготовления наркотиков, более 6,4 кг мефедрона и 200-литровый реактор с остатками прекурсоров для дальнейшего производства", - сообщили в ведомстве.

В настоящий момент иностранцы и их сообщник, житель Астаны, взяты под стражу.

Также стражи порядка добавили, что продолжаются мероприятия по выявлению соучастников.

Сегодня также стало известно, что 15 декабря департаментом КНБ по Костанайской области при координации прокуратуры пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.

Как сообщили в КНБ, при изготовлении психотропных веществ задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана.