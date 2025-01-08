Бухгалтер ТОО перевела более 600 млн тенге на счета себе и брату

Верховный суд рассмотрел дело о хищении, совершенном бухгалтером предприятия, которая перевела более 600 млн на счета ИП - свой и брата, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте Верховного суда РК, Ш., являясь бухгалтером ТОО, имея доступ, представленный руководством к программе "Банк-клиент", перевела со счета ТОО денежные средства в сумме более 613 млн тенге на счета двух ИП, указывая в банковских реквизитах номер своего счета и счета брата.

Приговором суда Ш. была признана виновной в хищении вверенных денежных средств путем растраты (ст. 189 ч. 4 п. 2) УК. Ей назначено 8 лет лишения свободы.

Вина Ш. доказана собранными доказательствами. В то же время ее действия квалифицированы неверно, указывает Верховный суд.

Так как Ш. не обладала правом подписи на финансовых документах, не могла сама от своего имени распоряжаться денежными средствами ТОО, ее действия не подлежат квалификации по ст. 189 УК, и были переквалифицированы на ст. 190 ч. 4 п. 2) УК с назначением наказания в виде 6 лет лишения свободы.

Напомним, в конце декабря в области Абай на скамье подсудимых оказалась главный бухгалтер ТОО, перечислившая 45 млн тенге на счета уволенных сотрудников. Женщину признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать материально ответственные должности, связанные с бухгалтерской деятельностью, на 7 лет.

Также в декабре бухгалтера и директора центра для инвалидов в Атырауской области признали виновными в растрате и присвоении вверенного имущества в особо крупном размере: было установлено, что бухгалтер и директор центра присвоили 73 млн и 6 млн тенге соответственно.

В ноябре в Астане вынесли приговор двум бывшим бухгалтерам одной из школ, которые за два года начислили себе зарплату более чем на 10 млн тенге.

А в Актобе бухгалтера школы осудили на 6 лет за присвоение более 230 млн тенге, направленных на нужды учебного заведения.