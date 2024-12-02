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Почти 75 млн тенге присвоили бухгалтер и директор центра для инвалидов в Атырауской области

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Атрибуты суда
Суд. Иллюстративное фото: SimpleImages/Getty Images

Бухгалтера и директора Центра специальных соцуслуг №2 признали виновными в растрате и присвоении вверенного имущества в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Атырауской области.

В сообщении говорится, что в 2021-2022 годах Ш., занимавшая должность бухгалтера и временно исполнявшая обязанности директора центра, перевела более 73 млн тенге на свои банковские счета и счета знакомых.

Также установлено, что в 2022-2024 годах Ж., директор центра, присвоила аналогичным способом более 6 млн тенге.

Обвиняемые полностью признали свою вину. Прокурор запросил шесть лет восемь месяцев лишения свободы для Ш. и три года шесть месяцев для Ж., а также удовлетворение иска потерпевшего на сумму более 60 млн тенге.

Суд, учитывая признание вины, раскаяние, отсутствие судимостей и частичное возмещение ущерба, вынес следующий приговор.

Подсудимые признаны виновными по предъявленным обвинениям.

  • Ш. лишена свободы на 7 лет и пожизненно права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных организациях.
  • Ж. с применением ч.4 ст.55 УК назначено наказание - ограничение свободы на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных организациях.

Напомним, бухгалтер одной из гимназий в Алматы необоснованно перечислила около 23 млн бюджетных тенге на личные счета. Суд признал вину подсудимой доказанной на основании ее признательных показаний, показаний свидетелей, а также заключений специалистов, и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы.

В начале года сообщалось, что директор и бухгалтер алматинской школы похитили более 240 млн тенге, а главного бухгалтера школы осудили за хищение свыше 400 млн тенге в Актобе.

Летом в Талдыкоргане вынесен приговор по громкому делу в отношении 21 бухгалтера, которых обвиняли в хищении бюджетных 4,5 млрд тенге.

Мы также писали о том, что школьный бухгалтер начислял себе 3-5 млн тенге ежемесячно в Актобе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195285-pochti-75-mln-tenge-prisvoili-buhgalter-i-direktor-centra-dlya-invalidov-v-atyrauskoy-oblasti/

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