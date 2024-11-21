Школьные бухгалтеры в Астане два года начисляли себе миллионы и были осуждены

В Астане вынесли приговор двум бывшим бухгалтерам одной из школ, которые за два года начислили себе зарплату более чем на 10 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

В Telegram-канале судов Астаны сообщили о вынесенном обвинительном приговоре в отношении Ж. и А. по факту хищения чужого имущества, вверенного им, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, причинившего крупный ущерб.

"Ж., являясь главным бухгалтером школы, и А. - бухгалтером этой же школы, по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в период с января 2021 года по апрель 2023 года незаконно начисляли на свои банковские счета денежные средства в виде заработной платы.

В результате их действий школе был причинен имущественный ущерб в размере более 10 млн тенге. Ущерб полностью возмещен. Вина подсудимых доказана показаниями подсудимых, свидетелей, заключениями аудиторской проверки и экспертизы, а также банковскими данными, подтверждающими факт получения денежных средств", - сказано в сообщении.

По данным суда, смягчающими наказание обстоятельствами судом признаны добровольное возмещение имущественного ущерба, чистосердечное раскаяние, пенсионный возраст и наличие заболеваний у А., также наличие несовершеннолетнего ребенка у Ж.

"Приговором суда подсудимые признаны виновными по ст. 189 ч. 3 п. 1 УК РК и осуждены к 3 годам ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 6 лет", - сообщили в суде.

В начале ноября сообщалось, что в Кызылорде вынесли приговор директору и главному бухгалтеру ДЮСШ за хищение бюджетных средств на сумму более 21,7 млн тенге.

Ранее в области Жетісу выявили факты хищения бюджетных средств бухгалтерами отдела образования. Ущерб составил 34 млн тенге. По данным прокуратуры, они незаконно перечисляли деньги лицам, не работающим в отделе образования.

А бухгалтер одной из гимназий в Алматы необоснованно перечислила около 23 млн бюджетных тенге на личные счета. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Согласно статье 189 УК РК, присвоение или растрата вверенного чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

В третьей части статьи предусмотрено наказание в случаях, когда преступление совершено лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения.

В подобных случаях предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.