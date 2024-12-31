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Казахстанка "заработала" 45 млн тенге на уволенных сотрудниках

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Женщина-бухгалтер
Бухгалтер. Иллюстративное фото: Ivan-balvan / Getty Images

В области Абай на скамье подсудимых оказалась главный бухгалтер ТОО, перечислившая 45 млн тенге на счета уволенных сотрудников, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, судом №2 Семея осуждена главный бухгалтер ТОО за хищение чужого имущества, вверенного ей, в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.189 УК).

"Работая в должности главного бухгалтера ТОО в период с июня 2020 года по ноябрь 2023 года, обвиняемая начисляла заработную плату ранее уволенным сотрудникам, изменяя список бенефициаров после их первоначального утверждения руководством, что позволило ей перераспределить средства в свою пользу, причинив ТОО ущерб на сумму 45 млн тенге", - установил суд.

Подсудимая свою вину в предъявленном обвинении не признала и просила суд вынести оправдательный приговор.

"Вина полностью доказана аудиторской проверкой, заключением эксперта, показаниями свидетелей и другими материалами дела", - отметили в суде.

Женщину признали виновной. С учетом смягчающих вину обстоятельств в виде наличия малолетних детей ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать материально ответственные должности, связанные с бухгалтерской деятельностью, на 7 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее в Акмолинской области осудили бухгалтера районной больницы, которая обвинялась в завышении зарплат и других выплат некоторым сотрудникам. Управлению здравоохранения был причинен материальный ущерб на общую сумму около 10 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2207238-kazahstanka-zarabotala-45-mln-tenge-na-uvolennyh-sotrudnikah/

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