230 млн тенге похитили в школе в Актобе

В Актобе бухгалтер школы №48 осужден на 6 лет за присвоение более 230 млн тенге, направленных на нужды учебного заведения, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, специальными прокурорами прокуратуры Актюбинской области завершено досудебное расследование по факту незаконного присвоения бюджетных средств бухгалтером общеобразовательной школы № 48.

Установлено, что бухгалтер, используя свое служебное положение, в период с 2019 по 2024 годы присвоил бюджетные средства, выделенные для нужд школы, в сумме более 230 млн тенге.

Схемы присвоения осуществлялись путем перечисления зарплаты сверх установленной нормы и двойных отпускных.

Действия бухгалтера квалифицированы по п.2 ч.4 ст.189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере).

Специальными прокурорами уголовное дело направлено в суд № 2 Актобе для рассмотрения по существу.

24 октября 2024 года судом бухгалтер признан виновным и осужден к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности на 7 лет.

Ранее в Кербулакском районе области Жетісу выявили факты хищения бюджетных средств бухгалтерами отдела образования. Ущерб составил 34 млн тенге. Выяснилось, что трое бухгалтеров отдела образования незаконно перечисляли зарплаты и отпускные лицам, не работающим в отделе образования.

А бухгалтер одной из гимназий в Алматы необоснованно перечислила около 23 млн бюджетных тенге на личные счета. Суд признал вину подсудимой и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы.