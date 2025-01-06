Пьяную автоледи, ранее лишенную прав, остановили полицейские в Қонаеве

В Қонаеве полицейские задержали женщину, ранее лишенную прав, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматинской области, в Қонаеве сотрудники полиции задержали женщину, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел во время очередного рейда, направленного на обеспечение безопасности на дорогах.

"В ходе проверки выяснилось, что задержанная ранее уже была лишена водительских прав за нарушение правил дорожного движения. Несмотря на это, она вновь села за руль в состоянии опьянения, подвергая опасности жизнь и здоровье окружающих.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. В настоящее время она взята под стражу", - сообщается в публикации.

Стражи порядка напоминают, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения является грубым нарушением закона и подвергает опасности не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.

Также сообщалось, что в Павлодаре пьяных водителей привлекли к ответственности и забрали их авто на штрафстоянку. Один из задержанных признался, что выпил в гостях.

Ранее в области Абай полицейские задержали пьяного водителя, который демонстрировал признаки опасного поведения на дороге. Погоня и момент задержания попали на видеорегистратор патрульного.

Также в Павлодаре нетрезвый мужчина за рулем автомобиля столкнулся с двумя припаркованными машинами, а затем врезался в дерево. Инцидент попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

В Карагандинской области во время рейда сотрудники полиции остановили водителя в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Он двигался по дороге с превышением скорости, чем и привлек внимание стражей порядка.