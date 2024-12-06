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Пьяный водитель протаранил два авто и врезался в дерево в Павлодаре (видео)

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Авария на улицу Естая в Павлодаре
На месте ДТП. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

В Павлодаре нетрезвый мужчина за рулем автомобиля столкнулся с двумя припаркованными машинами, а затем врезался в дерево, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 5 декабря сотрудникам полиции поступил вызов о ДТП во дворе дома 91 на улице Естая.

Прибывшие по адресу сотрудники установили, что водитель автомашины Honda при движении, не справившись с рулевым управлением, протаранил две стоящие автомашины, а после врезался в дерево.

"Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение водителя", - отметили в ДП Павлодарской области.

Автомашину нарушителя водворили на специальную стоянку.

За управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем повреждение транспортных средств и иных сооружений, водитель привлечен к ответственности. Материал направлен в суд. Также полицией проводится проверка по факту ДТП.

Ранее в Экибастузе водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с рулевым управлением и совершил наезд на металлическую опору освещения, после чего попал в больницу. Автомашину водворили на специализированную стоянку.

А в Алматы автомобиль Geely столкнулся с другой машиной при перестроении и перевернулся на крышу. По информации городской полиции, в результате аварии никто не пострадал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2197284-pyanyy-voditel-protaranil-dva-avto-i-vrezalsya-v-derevo-v-pavlodare-video/

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