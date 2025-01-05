Погоню за пьяным водителем сняли на видео в области Абай

В области Абай полицейские задержали пьяного водителя. Погоня и момент задержания попали на видеорегистратор патрульного, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, 4 января в Жарминском районе области Абай во время патрулирования внимание инспекторов привлек автомобиль Lada Priora, водитель которого демонстрировал признаки опасного поведения на дороге.

"Транспортное средство было остановлено для проверки. В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что 29-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени", – говорится в сообщении.

Отмечается, что только за первые четыре дня нового года сотрудники полиции области Абай выявили 7 фактов пьяного вождения.

Нарушителям грозит лишение права управления транспортными средствами сроком до 7 лет, а также арест до 15 суток.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области сотрудники полиции задержали мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.

А в Уральске патрульные полицейские устроили погоню за водителем, игнорировавшим требование об остановке. Оказалось, что мужчина был пьян.