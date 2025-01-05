Павлодарец в гостях выпил с друзьями и остался без авто (видео)

В Павлодаре пьяных водителей привлекли к ответственности и забрали их авто на штрафстоянку. Один из задержанных признался, что выпил в гостях, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала наступившего года за управление транспортным средством в состоянии опьянения полицией остановлены четыре водителя. Все материалы будут рассмотрены в суде.

К примеру, 5 января на улице Толстого в Павлодаре была замечена автомашина Hyundai Accent.

"Езда и маневры водителя вызвали подозрения. После остановки авто при беседе от него исходил резкий запах алкоголя. Сам водитель не отрицал своего состояния, сообщив, что в гостях выпил с друзьями", - отметили в ДП Павлодарской области.

Аналогичная ситуация произошла у дома 142 на улице Естая. Там остановили автомашину Nissan Gloria, водитель которой также находилась в нетрезвом виде.

Освидетельствование подтвердило опьянение обоих водителей. За управление транспортным средством в состоянии опьянения они привлечены к ответственности, материалы направлены в суд. Автомашины водворены на специальную стоянку.

Ранее в области Абай полицейские задержали пьяного водителя, который демонстрировал признаки опасного поведения на дороге. Погоня и момент задержания попали на видеорегистратор патрульного.

А в Павлодаре нетрезвый мужчина за рулем автомобиля столкнулся с двумя припаркованными машинами, а затем врезался в дерево. Инцидент попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

В Карагандинской области во время рейда сотрудники полиции остановили водителя в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Он двигался по дороге с превышением скорости, чем и привлек внимание стражей порядка.