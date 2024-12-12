Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Неадекватное состояние водителя привлекло внимание полицейских в Карагандинской области

Опубликовано:

Водитель
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области во время рейда сотрудники полиции остановили водителя в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники МПС УП Бухар-Жырауского района проводили рейд в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".

"Цель этого мероприятия заключается в выявлении и предупреждении уголовных и административных правонарушений, а также в проверке лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел", - отметили в МВД.

В одном из населенных пунктов полицейские заметили автомобиль, который двигался с превышением скорости. Они остановили транспортное средство, за рулем которого был местный житель, находившийся в неадекватном состоянии.

Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не оказалось водительского удостоверения.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол, а собранные материалы направлены для рассмотрения в суд.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области сотрудники полиции задержали еще одного мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.

А в Уральске патрульные полицейские устроили погоню за водителем, игнорировавшим требование об остановке. Оказалось, что мужчина был пьян.

Помимо этого, в селе Кобда Актюбинской области 21 ноября задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был ранее лишен прав. Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2199650-neadekvatnoe-sostoyanie-voditelya-privleklo-vnimanie-policeyskih-v-karagandinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie