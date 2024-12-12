Неадекватное состояние водителя привлекло внимание полицейских в Карагандинской области
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В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области во время рейда сотрудники полиции остановили водителя в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники МПС УП Бухар-Жырауского района проводили рейд в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".
"Цель этого мероприятия заключается в выявлении и предупреждении уголовных и административных правонарушений, а также в проверке лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел", - отметили в МВД.
В одном из населенных пунктов полицейские заметили автомобиль, который двигался с превышением скорости. Они остановили транспортное средство, за рулем которого был местный житель, находившийся в неадекватном состоянии.
Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не оказалось водительского удостоверения.
В отношении нарушителя был составлен административный протокол, а собранные материалы направлены для рассмотрения в суд.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области сотрудники полиции задержали еще одного мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.
А в Уральске патрульные полицейские устроили погоню за водителем, игнорировавшим требование об остановке. Оказалось, что мужчина был пьян.
Помимо этого, в селе Кобда Актюбинской области 21 ноября задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был ранее лишен прав. Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2199650-neadekvatnoe-sostoyanie-voditelya-privleklo-vnimanie-policeyskih-v-karagandinskoy-oblasti/