Астанчане купили несуществующие билеты в Египет за 1,5 млн тенге

Молодая семья приобрела поддельные авиабилеты за 1,5 млн тенге, но об их недействительности узнала только в аэропорту, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного портала МВД Polisia.kz, с заявлением о продаже поддельных авиабилетов за границу к правоохранителям обратились жители столицы.

"Выяснилось, что подозреваемая предлагала потерпевшим авиабилеты в Египет по цене в два раза ниже рыночной. Молодая семья, обрадовавшись самой дешевой путевке, найденной через социальные сети, не раздумывая, совершила онлайн-оплату.

Получив деньги, мошенница отправила им поддельные авиабилеты. Только в аэропорту супруги поняли, что стали жертвами обмана. Ущерб составил около 1,5 млн тенге", - сообщили в полиции.

Сообщается, что полицейские задержали подозреваемую. По данным МВД, ее обвиняют в обмане и других казахстанцев. Подозреваемая заключена под стражу и помещена в изолятор временного содержания.

Напомним, в сентябре прошлого года в Астане семья решила приобрести тур и обратились в Instagram к агенту с положительными отзывами. В итоге они потеряли 1,6 млн тенге и остались без отдыха.

Также в сентябре в полиции Алматы прокомментировали обращение жительниц города, которые приобрели путевки в Египет, но в отпуск так и не улетели.

Тогда же мы писали о казахстане, которому два раза пришлось покупать путевку в Таиланд, но из-за ошибок миграционной службы его так и не пустили в страну.

Кроме того, осенью прошлого года в Астане была задержана 28-летняя девушка, которую обвиняли в продаже несуществующих горящих путевок. Ущерб составил около 60 млн тенге.

Отметим, что согласно ст. 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (более 3,9млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.