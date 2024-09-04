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Из-за ошибок казахстанской полиции астанчанин не попал в Таиланд: он дважды покупал путевку

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Паспортный контроль
Паспортный контроль. Иллюстративное фото: t.me/aqorda_resmi

Казахстанцу два раза пришлось покупать путевку в Таиланд, но из-за ошибок миграционной службы его так и не пустили в страну, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Астаны.

В Telegram-канале судов Астаны сообщил о деле, которое рассматривали в межрайонном суде по гражданским делам города Астаны. Иск подал гражданин И. к Департаменту полиции города и Комитету миграционной службы РК.

Сообщается, что истец в ноябре 2023 года поменял паспорт и приобрел турпутевку в Таиланд. Но при прохождении паспортного контроля на государственной границе из Казахстана он не был допущен к рейсу, поскольку в единой информационной базе паспорт значился недействительным.

"Обратившись в Департамент полиции, И. выяснил, что при обмене паспорта сотрудником миграционной службы его новый паспорт ошибочно зачислен к разряду недействительных. После обращения И. ошибка исправлена.

Истец повторно приобрел туристическую путевку, вылетел с семьей на отдых. Однако, по прибытии в Таиланд истец не был допущен в страну, депортирован в Казахстан, поскольку в базе Интерпола паспорт гражданина И. числился как недействительный и криминальный.

По возвращении в страну, выяснилось что сотрудники миграционной службы устранили ошибку в национальной базе паспортов, но не исправили ошибку в базе Интерпола", - рассказали в суде.

В результате указанных ошибок гражданин И. понес убытки дважды. Судом принято решение о взыскании материального ущерба и морального вреда солидарно с ответчиков. Решение не вступило в законную силу.

Несколько дней назад в Астане была задержана 28-летняя девушка, которая подозревается в продаже несуществующих горящих путевок. Ущерб составил около 60 млн тенге.

Летом текущего года полиция призвала казахстанцев, планирующих путешествие в другие страны, тщательно выбирать турагентство, так как ранее были зафиксированы случаи обращений от жителей страны с жалобами на действия турагентств.

До этого казахстанских туристов предупредили, что злоумышленники научились копировать популярные сайты по бронированию отелей и апартаментов. Мошенники обещают, что приобретенные у них туры обойдутся покупателям дешевле, и просят срочную предоплату.

В феврале текущего года более 80 человек заявили, что отдали десятки миллионов тенге одной из алматинских турфирм, однако в конечном итоге так никуда и не поехали, а денег им не вернули.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157186-iz-za-oshibok-kazahstanskoy-policii-astanchanin-ne-popal-v-tailand-on-dvazhdy-pokupal-putevku/

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