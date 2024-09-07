Заплатили за отдых в Египте, но не улетели: подозреваемую задержали в Алматы

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали обращение жительниц города, которые приобрели путевки в Египет, но в отпуск из-за туроператора так и не улетели, передает NUR.KZ.

"По факту мошенничества управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и доставлена в полицию. Все обстоятельства дела устанавливаются", - поделились в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее алматинки рассказали, что в ТОО "Хоть в космос" купили 8 путевок в Шарм-эш-Шейх по системе "все включено". В общей сложности девушки заплатили 2 млн 975 тыс. тенге.

Вылет на 10-дневный отдых должен был состояться ночью 15 августа, однако туроператор перестала выходить на связь, не предоставив полный пакет необходимых документов.

В итоге в Египет алматинки так и не попали, отпуск был испорчен, а деньги за поездку им не вернули. Девушки обратились с заявлениями в управление полиции Алмалинского района.

Добавим, что согласно ст.190 УК РК мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

За него предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных или общественных работ, а также ограничение или лишение свободы на максимальный срок до десяти лет.