Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Свыше 660 тыс. казахстанцев перечисляли деньги на псевдопомощь

Опубликовано:

Парень держит в руках смартфон и банковскую карту
Смартфон и банковская карта. Иллюстративное фото: Karl Tapales/Getty Images

В АФМ рассказали о том, что сотни тысяч казахстанцев могли перечислять деньги на псевдопомощь. Сотрудники ведомства выявили признаки мошенничества, передает NUR.KZ.

По информации АФМ, 138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев.

Всего сумма сборов составила 6 млрд тенге, из которых 33% (2 млрд) имеют признаки мошенничества.

Сотрудниками АФМ были установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшее их нецелевое использование.

Глава ведомства Дмитрий Малахов подчеркнул, что выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для "лечения" и "помощь малоимущим".

"Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом. Не исключена вероятность, что благие намерения добродушных граждан стали легким заработком для псевдонуждающихся", - говорится в сообщении.

В свою очередь представители МФЦА, финрегуляторов и банков второго уровня, которые участвовали в заседании Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, отметили необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности.

Краудфандинг – это инновационный способ сбора денег, используемый для финансирования проектов, инициатив и стартапов.

Стоит отметить, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2069883-svyshe-660-tys-kazahstantsev-perechislyali-dengi-na-psevdopomosch/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.