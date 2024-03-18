Свыше 660 тыс. казахстанцев перечисляли деньги на псевдопомощь

В АФМ рассказали о том, что сотни тысяч казахстанцев могли перечислять деньги на псевдопомощь. Сотрудники ведомства выявили признаки мошенничества, передает NUR.KZ.

По информации АФМ, 138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев.

Всего сумма сборов составила 6 млрд тенге, из которых 33% (2 млрд) имеют признаки мошенничества.

Сотрудниками АФМ были установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшее их нецелевое использование.

Глава ведомства Дмитрий Малахов подчеркнул, что выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для "лечения" и "помощь малоимущим".

"Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом. Не исключена вероятность, что благие намерения добродушных граждан стали легким заработком для псевдонуждающихся", - говорится в сообщении.

В свою очередь представители МФЦА, финрегуляторов и банков второго уровня, которые участвовали в заседании Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, отметили необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности.

Краудфандинг – это инновационный способ сбора денег, используемый для финансирования проектов, инициатив и стартапов.

Стоит отметить, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.