Актюбинку осудили за обещания помочь с усыновлением детей

В Актобе вынесли приговор женщине, которая за деньги обещала помочь с усыновлением новорожденных детей. Ущерб от мошенничества составил почти 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту мошенничества, совершенного неоднократно (п.4 ч.3 ст.190 УК), рассмотрел суд №2 Актобе.

"Подсудимая в апреле 2022 года, рассказав знакомым ложную информацию о том, что работает в родильном доме и может помочь законно без каких-либо проблем усыновить новорожденного ребенка, от которого отказалась мать, попросила их сообщить ей о желающих усыновить ребенка", - установил суд.

25 апреля 2022 года потерпевшая позвонила подсудимой и сообщила, что хочет законно усыновить новорожденного ребенка, на что подсудимая заверила, что может помочь с этим за оплату в 600 тыс. тенге. Таким образом обвиняемая, обманным путем получив денежные средства, нанесла потерпевшей материальный ущерб на сумму 600 тыс. тенге.

В ноябре 2022 года подсудимая, запросив за свои услуги 1,2 млн тенге, завладела деньгами другой потерпевшей на сумму 2,4 млн тенге за усыновление двоих новорожденных детей.

В октябре 2023 года актюбинка таким же способом завладела денежными средствами в размере 1 320 000 тенге третьей потерпевшей.

Кроме того, в сентябре 2023 года женщина сообщила своей знакомой, что может помочь поставить на учет автомобиль, зарегистрированный в Грузии, и получила от нее 1 161 000 тенге за свои услуги.

На судебном заседании подсудимая вину по предъявленному обвинению признала полностью, просила прощения у потерпевших и обязалась вернуть им денежные средства.

"Вина подсудимой полностью нашла свое подтверждение показаниями потерпевших, протоколом производства допроса и другим набором доказательств, зарегистрированных по делу", - отметили в суде.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, суд учел раскаяние и наличие у женщины малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, установлено не было.

Приговором суда женщину признали виновной, ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал с осужденной ущерб на общую сумму 4 881 000 тенге. Гражданский иск одной из потерпевших на сумму 600 тыс. тенге оставили по ее ходатайству без рассмотрения в связи с полным возмещением подсудимой материального ущерба.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

Добавим, что по п.4 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.