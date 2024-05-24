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Мошенники крадут деньги казахстанцев, обещая помощь в бизнесе

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Покупатель и продавец подписывают договор
Оформление договора. Иллюстративное фото: KatarzynaBialasiewicz/Getty Images

Чтобы похитить деньги казахстанцев, им звонят с обещаниями помочь "выбить" госфинансирование для создания бизнеса. О том, как это работает и как выявить злоумышленников, читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

  • Казахстанцы, желающие открыть бизнес, сталкиваются с мошенниками, которые представляются сотрудниками НПП "Атамекен".
  • Мошенники обещают финансовую поддержку и другие услуги от НПП, требуя оплату.
  • Для получения реальной поддержки важно проверять информацию на официальных ресурсах, изучать требования к участникам и остерегаться мошеннических схем.
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Желание открыть собственный бизнес приводит к тому, что казахстанцы стремятся найти наиболее выгодные источники финансирования для открытия своего дела в сфере обслуживания, логистики, производства и так далее.

А так как банковские займы могут оказаться слишком дорогими или недоступными без наличия крупного залога, выходом становятся различные госпрограммы поддержки предпринимательства.

Как сообщает Telegram-канал национальной палаты предпринимателей (НПП) "Атамекен", этим пользуются мошенники, которые представляются сотрудниками организации.

Как обманывают казахстанцев

"В последнее время в стране участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками НПП «Атамекен», обещая финансовую поддержку от Палаты для развития бизнеса и другие услуги, прося оплату.

НПП «Атамекен» просит казахстанцев быть бдительными и доверять только официальным источникам", – отмечается в источнике.

Важно учитывать, что есть и другие способы мошенничества, направленные на предпринимателей: например, владельцам ИП предлагают "выгодно" сдать в аренду свои юридические данные и счета.

Однако затем эти счета используются для обмана казахстанцев и вывода денег злоумышленниками. В то же время передача своего ИП является уголовным правонарушением: "арендодатель" окажется соучастником мошеннической схемы.

Мужчина держит смартфон и деньги
Смартфон и деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

Как узнать о реальной поддержке бизнеса

В Казахстане действительно имеются программы поддержки предпринимательства: до 1,5 млн тенге на бизнес, специальные льготные микрокредиты и так далее. Они позволяют получить доступное финансирование для своих проектов.

Также имеются и иные финансовые инструменты, которые могут помочь предпринимателям найти средства для своих проектов. Однако важно помнить, что все они имеют свои требования к участникам, которые важно заранее изучить, чтобы увеличить возможность получения такой помощи.

А чтобы не стать жертвой обмана, информацию о программах поддержки бизнеса следует уточнять на официальных ресурсах НПП и прочих подобных организаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2105799-dengi-na-biznes-obeshchayut-moshenniki-kazahstancam-chtoby-ukrast-ih-sredstva/

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